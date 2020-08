Turnazioni di personale per coprire sia la zona di Porto D’Ascoli che il centro. di San Benedetto Si inviterà la gente a mettersi i dispositivi sulla faccia e, se non li hanno, verrà fornita loro una mascherina usa e getta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato giunto dal Comune di San Benedetto:

“Dopo l’avvio del servizio di ieri, proseguirà anche nei prossimi giorni l’attività di presidio del centro cittadino e di quello di Porto d’Ascoli da parte della Polizia Municipale, supportata dai volontari della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana, per informare residenti e turisti dei nuovi obblighi riguardanti l’uso della mascherina.

Grazie a turnazioni organizzate dal Comando della Polizia Municipale su indicazione del sindaco Piunti, dalle 18 fino a sera inoltrata personale in divisa girerà le strade del centro per invitare all’uso della mascherina nei luoghi dove si concentrano le persone. Grazie ad una fornitura esistente in magazzino, il personale è in condizione di fornire una mascherina usa e getta a coloro che ne fossero temporaneamente sprovvisti. Questa azione di informazione e prevenzione durerà qualche giorno per consentire a tutti di prendere l’abitudine all’uso della mascherina e sarà accompagnata da una campagna di comunicazione attraverso i totem multimediali insallati in centro e all’ingresso sud della città”.

