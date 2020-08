SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Organizzato dall’Associazione “ I Luoghi della scrittura” e dalla Libreria “Libri ed eventi” con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche alla Palazzina Azzurra ore 21,30 si svolgeranno tre serate dal tema “ Raffaello 2020 “. Ciclo di Incontri a 500 anni dalla morte del maestro Urbinate.

Il 21 Agosto aprirà la rassegna Luca Nannipieri con il quale dialogherà Stefano Novelli con il libro” Raffaello Il Trionfo della ragione”.

Luca Nannipieri, critico d’arte, ha pubblicato con Skira il libro Capolavori rubati dalla rubrica televisiva omonima tenuta al “Caffè di RaiUno”, mentre dalla rubrica “SOS Patrimonio artistico”, Rai Eri ha pubblicato il libro Bellissima Italia. Splendori e miserie del patrimonio artistico nazionale. Tra gli altri suoi libri, ricordiamo quelli allegati al quotidiano “Il Giornale”, come L’arte del terrore. Tutti i segreti del contrabbando internazionale di reperti archeologici, Vendiamo il Colosseo. Perché privatizzare il patrimonio artistico è il solo modo di salvarlo, Il soviet dell’arte italiana. Perché abbiamo il patrimonio artistico più statalizzato e meno valorizzato d’Europa. Dirige Casa Nannipieri Arte, curando mostre e conferenze da Giacomo Balla a Keith Haring.

Il 22 Agosto Pierluigi Panza, con il quale dialogherà Gino Troli, presenterà il libro “ Un amore di Raffaello”

Pierluigi Panza Scrittore, giornalista e critico d’arte e d’architettura, scrive per il “Corriere della Sera” e insegna al Politecnico di Milano. Ha scritto cinque romanzi, centinaia di pubblicazioni di Storia dell’arte e oltre quattromila articoli. Il suo ultimo libro è dedicato al controverso “Salvator Mundi” (L’ultimo Leonardo. Storia, intrighi e misteri del quadro più costoso del mondo, Utet). Nel 2008 ha vinto il premio Selezione Campiello con la biografia di Piranesi (La croce e la sfinge, Bompiani) e nel 2017 l’European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, il maggior riconoscimento europeo nel campo dei Beni culturali.

Il 23 Agosto Francesco Fioretti, con il quale dialogherà Silvio Venieri, presenterà il libro” Raffaello. La verità perduta”

Francesco Fioretti È nato a Lanciano, in Abruzzo, nel 1960, da madre siciliana e padre pugliese d’origine toscana. Dopo gli studi universitari a Firenze, ha conseguito il dottorato di ricerca a Eichstätt, in Germania. Ha insegnato in Lombardia e nelle Marche. Dantista e scrittore, ha esordito nella narrativa con Il libro segreto di Dante, che ha scalato le classifiche italiane con oltre 200.000 copie vendute, seguito poi da Il quadro segreto di Caravaggio, La profezia perduta di Dante e La selva oscura. Il grande romanzo dell’Inferno, una “riscrittura” in prosa moderna dell’Inferno di Dante. La biblioteca segreta di Leonardo, in occasione dei cinquecento anni dalla morte del genio, verrà pubblicato in diversi Paesi europei.

