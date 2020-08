Tra storie di antichi reperti e dialetto sambenedettese due appuntamenti per grandi e piccini

SAN BENEDETTO DEL TORNTO – Il Museo del Mare presenta anche questa settimana eventi dedicati a grandi e piccini. Eccoli nel particolare:

GIOVEDI’ 20 agosto ore 17,30 e 18,30 – Occhio all’anfora: Un antico romano, venuto da lontano a recuperare le sue anfore perdute in mare ci guiderà alla scoperta delle forme di vita che abitano attaccate ad esse. Dopo una visita animata al museo seguirà un laboratorio dedicato alla manipolazione dell’argilla, dove ogni bambino realizzerà la sua anfora brulicante di vita!

Costo attività didattica euro 6,00

DOMENICA 23 agosto ore 21,00 – Di(a)lettando (racconti non convenzionali su San Benedetto del Tronto): Tradizione popolare ed arte si mescolano nella cornice di Palazzo Piacentini in una coinvolgente serata dedicata a chi fa della cultura un luogo di incontro. La poesia dialettale di Bice Piacentini rivivrà attraverso la voce di Giammarco Scacchia in collaborazione con il Narrante, ospiti speciali le retare dell’Associazione Ribalta Picena. Seguirà una degustazione di birre.

Prenotazione obbligatoria al 353.4109069

