Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1127 tamponi: 810 nel percorso nuove diagnosi e 317 nel percorso guariti. I positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi.

Ore 12 – 14 ricoveri: sempre uno in Terapia Intensiva

Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal GORES – situazione al 18/08/2020 ore 18.00

Il Gores ha comunicato che oggi non si sono verificati decessi.

