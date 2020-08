In Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del Fuoco al lavoro il 17 agosto.

Auto in fiamme in via Mare a Porto d’Ascoli.

Sul posto i pompieri per lo spegnimento del rogo.

Qualche rallentamento alla circolazione, sul luogo anche le Forze dell’Ordine.

