ALBA ADRIATICA – Forze dell’Ordine in azione.

Ad Alba Adriatica un 34enne in questi giorni aveva rubato una bici e sferrato un pugno al proprietario.

La moglie del proprietario aveva allertato il 112 nonostante le minacce del malvivente.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo, arrestandolo. Ora si trova in carcere a Vasto.

È stato denunciato anche per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio da Alba Adriatica.

