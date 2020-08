MASSIGNANO – “Che accoglienza Massignano!”.

Il sindaco Massimo Romani e il presidente Domenico Serafino si sono incontrati nel caratteristico borgo medioevale addobbato a festa con i colori rossoblù nella tarda mattinata del 17 agosto.

Bandiere e stendardi cuciti per l’occasione, un grandissimo “Benvenuti” all’ingresso del paese e tanta emozione per i nostri colori: “Ringrazio Massignano e il suo sindaco per questa accoglienza speciale. Passeremo quindici giorni in questo borgo circondati da grande affetto e passione: un luogo ideale per il nostro ritiro”.

“Quello che mi ha colpito del presidente Serafino – ha detto il sindaco Romani al portale rossoblu – è stata l’attenzione per la città e per i territori limitrofi e oggi vedere la Samb nel paese di cui sono primo cittadino è una grande emozione. Siamo felici di accogliere la squadra per la quale tifiamo e speriamo sia di buono auspicio per il campionato che sta per iniziare”.

