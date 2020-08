Qui tutte le notizie di ieri, 16 agosto

ORE 20.30 MINISTERO DELLA SALUTE

La situazione illustrata dal bollettino dell Ministero della Salute di oggi 17 agosto è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 254.235, l’incremento rispetto a ieri è di 320 nuovi casi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 14.867 (+134).

I ricoverati con sintomi sono 810, mentre è di sole 58 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

Sono 4 i nuovi decessi per un totale di 35.400 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 203.968, 186 in più rispetto a ieri.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 17082020 ore 18

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tredici ricoveri, uno in Terapia Intensiva.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 17082020 ore 12

ORE 11 AREA VASTA 5

6 casi nel Piceno: San Benedetto, tre rumeni (stesso nucleo familiare) di rientro dalla Romania. Uno ad Ascoli e uno a San Benedetto, entrambi contatti di casi già accertati. Un rientro dalla Croazia, residente a Grottammare.

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 646 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 226 nel percorso guariti. I positivi sono 8 nel percorso nuove diagnosi: uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Fermo e sei in provincia di Ascoli Piceno.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 17082020 ore 9 revAS

