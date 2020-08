Per Sentieri del Gusto La Favalanciata, che nasce nel piccolo paese di Favalanciata, a metà strada fra Acquasanta Terme e Arquata del Tronto, mette in palio per tutta l’estate un vasetto di crema gourmet di fave: da leccarsi i baffi!

Il viaggio di Sentieri del Gusto alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio stavolta ci porta a scoprire un piccolo gioiello incastonato nel cuore del Piceno, si tratta del progetto La Favalanciata che nasce nel piccolo paese di Favalanciata, a metà strada fra Acquasanta Terme e Arquata del Tronto dall’idea di due amici. Due borghi duramente colpiti dal sisma ma che hanno ancora tanta storia, natura, percorsi, sentieri e eccellenze enogastronomiche da offrire ai turisti.

Grazie alla collaborazione con l’azienda alimentare Riti di Acquasanta e a una buona dose di voglia di ripartire dopo il sisma del 2016 che ha pesantemente colpito le vite delle comunità montane picene, La Favalanciata ha sviluppato in questi anni un ventaglio di prodotti gourmet che celebrano le tradizioni del territorio. A partire dalla crema gourmet La Favalanciata, realizzata con fave, olio Evo e menta, passando per il condimento a base di fave e guanciale amatriciano e proseguendo ancora con il tartufo a fette oppure le castagne sciroppate al rum. I prodotti La Favalanciata potete trovarli nelle corsie dedicate alle salse dei supermercati “Tigre” del territorio”.

Ogni settimana La Favalanciata mette in palio un vasetto da 130 grammi di crema gourmet di fave. PER AGGIUDICARTI IL PREMIO SCRIVI “La Favalanciata” al numero Whatsapp 0735-585706 oppure segui i nostri contest sui social Instagram e Facebook di Riviera Oggi e Piceno Oggi. Un lettore a settimana verrà contattato dalla nostra redazione per ritirare il regalo. Non dimenticare poi di visitare il sito: www.lafavalanciata.it.

