SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’estate ha ha raggiunto il culmine delle festività nel nostro territorio.

Per garantire sicurezza e regolarità, in campo in Riviera e nel Piceno per Ferragosto i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno.

Venerdì 14 e sabato 15 agosto con 80 pattuglie e 170 militari in provincia.

Ispezionati 350 veicoli e identificate 465 persone.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

