TERAMO – Forze dell’Ordine in azione anche lungo la costa teramana.

A Giulianova sulla Statale 16 un’auto è stata fermata per un controllo dalla Polizia Stradale. A bordo conducente e viaggiatore.

Dalla Questura raccontano: “Entrambi sono risultati positivi all’Alcol e Drug Test e sono stati decisi approfondimenti su uno di loro, un 27enne del Teramano, per una perquisizione domiciliare”.

“A casa, tra Bellante e Mosciano, è stata trovata marijuana per 700 grammi, 900 euro e dei bilancini di precisione per pesare le dosi. Per il 27enne il Ferragosto si è concluso con l’arresto e il trasferimento in carcere” concludono dalla Questura teramana con una nota stampa.

