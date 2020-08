I carabinieri hanno fermato il ragazzo per un controllo mentre era in moto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine in azione in Riviera.

Nella notte tra il 14 e 15 agosto i Carabinieri di Monteprandone hanno fermato un 28enne in sella ad una moto.

“Alla vista della pattuglia il conducente aveva esitato nella marcia e ciò ha insospettito i militari che hanno deciso di fermarlo – si legge in una nota dell’Arma Picena – il giovane è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana e di 500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. I militari hanno deciso di estendere la perquisizione a casa del 28enne”.

Dall’Arma proseguono: “Nell’abitazione trovata altra marijuana per circa 155 grammi detenuta per la vendita al dettaglio. Il ragazzo è stato dichiarato in arresto ed è stato disposto ai domiciliari a disposizione della Procura di Ascoli”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.