GROTTAMMARE – Archiviata la stagione con la delusione dell’eliminazione della sua Juve in Champions e col cambio di panchina che ha visto l’avvicendarsi di Sarri e Prilo, il ds della Juventus Fabio Paratici ha deciso di regalarsi quanlche giorno di sole e relax sulla costa Picena, più precisamente a Grottammare dove è stato avvistato in questi giorni di Ferragosto. E come si vede dalla foto tanti gli hanno chiesto anche un selfie.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.