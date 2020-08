SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine in Riviera tra il 14 e 15 agosto.

Due individui sono stati intercettati da una Volante della Polizia mentre cercavano di allontanarsi, da uno stabile di via Rosselli.

“I due sono stati visti da una persona che abita in quella zona, che ha allertato il 113 e fornito la loro descrizione e gli indumenti che indossavano. La pattuglia ha notati i due in un parco lì vicino, su di una panchina, e li ha condotti in ufficio, dove si è accertato che nulla era stato rubato” affermano dalla Questura ascolana in una nota.

Ora i poliziotti sulla vicenda stanno preparando un dossier da inviare alla Procura della Repubblica ascolana.

