SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli delle Forze dell’Ordine in Riviera nella notte tra il 14 e 15 agosto.

Sono giunte al 113 segnalazioni di schiamazzi nelle zone di via Marsala, via Dari, via Mentana, via Aspromonte e piazza Fazzini.

Dalla Questura affermano in una nota: “Sul posto sono stati trovati, da agenti della Polizia, solo alcuni giovani che parlottavano tra loro ad alta voce”.

“Un 20enne del posto è stato sanzionato dalla Volante in via Pisana poiché era in sella al suo ciclomotore e, nonostante fossero le due di notte, stava dando tanto gas per sgommare e far stridere le gomme sull’asfalto, disturbando così le persone che stavano dormendo. Ora lui dovrà pagare quasi 50 euro di multa” concludono dalla Questura.

