SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sta per iniziare una nuova stagione per i rossoblù del presidente Domenico Serafino. Tanti i volti nuovi soprattutto in campo, mentre nell’organigramma organizzativo tante le conferme.

“Il presidente ha avuto modo di conoscere le professionalità che aveva a disposizione – ha detto il Dg Walter Cinciripini che torna a parlare dopo otto mesi in cui ha preferito lavorare in silenzio – e lo ringrazio perché ci ha osservato e ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto da ciascuno di noi. Insieme al presidente abbiamo costruito un team capace e collaborativo: a parte le riconferme, abbiamo novità nella comunicazione con Federica Rogato da anni nel calcio professionistico. A Matteo Bianchini, invece, è stato affidato il ruolo di team manager. Accompagnatore della prima squadra sarà Andrea Coccia ex arbitro di Can Pro di San Benedetto; abbiamo implementato l’area marketing e commerciale inserendo altre due figure per sviluppare la branding reputation, ci siamo dedicati a creare un quartiere generale individuando un centro sportivo su base pluriennale capace di soddisfare le nostre esigenze. Stiamo sviluppando la Samb Accademy e stiamo creando un progetto per il calcio femminile: questo è un settore che sta trovando un interesse su tutto il territorio locale e nazionale e desideriamo essere pionieri in questo ambito anche grazie alla collaborazione del prof. Marco Pompa con una grande esperienza nel calcio rosa. Italo Schiavi entrerà a far parte deell’area scouting per la sua esperienza e capacità: infatti uno dei punti fondamentali del presidente è quello di scoprire talenti del territorio e molta importanza sarà data a questo settore”.

Di seguito l’organigramma:

PRESIDENTE: DOMENICO SERAFINO

DIRETTORE GENERALE: WALTER CINCIRIPINI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: MASSIMO COLLINA

DIRETTORE SPORTIVO: PIETRO FUSCO

SEGRETARIO SPORTIVO: NAZZARENO MARCHIONNI

RESPONSABILE COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA: FEDERICA ROGATO

RESPONSABILE MARKETING: SIMONA PIERGALLINI

AREA COMMERCIALE & MARKETING: PIERO ZAZZETTA – WILLIAM CLEMENTI

AREA MERCHANDISING & STORE: DANIELE CREDIDIO

FOTOGRAFO UFFICIALE: PIETRO LAUREATI

RESPONSABILE LOGISTICA E MANUTENZIONE: MICHEL MACCARONE

DELEGATO ALLA SICUREZZA: EMIDIO MANFRONI

SLO: ANDREA TRAINI

ADDETTO ALL’ARBITRO: MATTEO TRAINI

PRIMA SQUADRA

DIRETTORE SPORTIVO: PIETRO FUSCO

CONSULENTE AREA TECNICA: PEDRO PABLO PASCULLI

RESPONSABILE TECNICO PRIMA SQUADRA: PAOLO MONTERO

TEAM MANAGER: MATTEO BIANCHINI

ALLENATORE IN SECONDA: ANDREA PIERANTONI

PREPARATORE ATLETICO: OSCAR PIERGALLINI

ALLENATORI DEI PORTIERI: PAOLO MANCINI, STEFANO VISI

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE PRIMA SQUADRA: ANDREA COCCIA

STAFF SANITARIO

RESPONSABILE AREA MEDICA: Dott. MARIO CAPRIOTTI

MEDICI SOCIALI: Dott. MAURI PERSICO, Prof. PAOLO VERDECCHIA, Dott.ssa ELEONORA MANFREDI

RESPONSABILE AREA FISIOTERAPICA: MARCO MINNUCCI

FISIOTERAPISTA: SIMONE GHEZZI

COLLABORATORE: CARLO MICHETTONI

AREA SCOUTING: ITALO SCHIAVI, ALESSANDRO CASAGLIA

SETTORE GIOVANILE

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: GIUSEPPE GASPARRINI

RESPONSABILE CALCIO FEMMINILE: MARCO POMPA

RESPONSABILE ACCADEMY: MAURO ARDIZZONE

AREA LOGISTICA: ANTONIO VOLTATTORNI, EGEO TALAMONTI, ANDREA TASSOTTI

