Ecco in cosa consistono

GROTTAMMARE – In occasione del Ferragosto, è consentita a Grottammare l’apertura continuata degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nei giorni 14 e 15 agosto, (notte tra il 14 ed il 15 – notte tra il 15 ed il 16), in deroga ai consueti orari.

Sempre nello stesso arco temporale, per quanto attiene ai valori delle attività rumorose (trattenimenti musicali) temporanee svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, il limite sonoro è fissato a 70 db, mentre il limite temporale alle ore.

