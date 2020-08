GIULIANOVA – Nella mattinata del 14 agosto i Carabinieri del Nucleo Operativo di Giulianova hanno individuato un soggetto, di Giulianova che nella tarda serata di ieri è stato visto e fotografato da alcuni passanti nell’area antistante la pista di pattinaggio, in piazza del Mare, a Giulianova, mentre impugnava una pistola.

“La perquisizione effettuata stamattina nell’abitazione dell’uomo ha permesso di ritrovare l’arma, che in realtà è una pistola giocattolo fornita di tappo rosso. Non si ravvisano comportamenti censurabili sotto il profilo penale, ma l’uomo è stato ammonito ad evitare comportamenti analoghi in futuro al fine di non creare più inutili allarmi sociali” annunciano dall’Arma con una nota.

