CARASSAI – Due serate di film al chiaro di luna.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco organizza, nelle serate del 15 e 29 agosto per il Ferragosto ed in concomitanza con i festeggiamenti della Madonna del Buon Gesù, 2 serate di Cinema sotto le Stelle con la proiezione nel Giardino Comunale di 2 film a partire dalle ore 21, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Nella prima serata il film proiettato sarà Green Book, ambientato negli anni 60, negli Stati Uniti del sud, vincitore di 3 premi Oscar, la seconda serata il film di animazione per piccoli e grandi Wall-E, un robottino rimasto l’unico abitante della terra a causa dell’eccessivo inquinamento e del continuo accumulo di rifiuti, vincitore anch’esso di un premio Oscar.

La Pro Loco arricchirà le due serate con cibi da asporto.

