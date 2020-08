SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb sarà in ritiro dal 17 al 31 agosto a Massignano.

La partenza è prevista per le 11 di lunedì dallo stadio “Riviera delle Palme” per raggiungere la località prescelta.

“Vorremmo salutarvi e abbracciarvi tutti, ma lo faremo solo virtualmente attraverso i nostri canali ufficiali: infatti vi ricordiamo che in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non sarà possibile essere presenti al momento della partenza né durante le sedute di allenamento in quanto non possono essere garantiti standard di sicurezza e per i nostri tifosi e per gli operatori dell’informazione. Stringiamo i denti ora, per stringerci forte quando potremo farlo” affermano in una nota dal club rossoblu.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.