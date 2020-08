Il sindaco Massimo Vagnoni: “Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione Comunale la direzione dell’Hotel Haway per la lodevole iniziativa. In un momento storico eccezionale come quello che stiamo vivendo, questo gesto solidale ci riempie di orgoglio”

MARTINSICURO – In un momento storico cosi particolare e per tanti versi complicato, l’Hotel Haway di Martinsicuro, insieme ai propri ospiti, in occasione di Ferragosto, ha pensato ad un’ iniziativa di solidarietà. “L’idea, è quella di una raccolta fondi frutto della vendita di magliette, create proprio per la ricorrenza, che si svolgerà all’interno dell’hotel il 14 agosto. In accordo con l’amministrazione locale, abbiamo pensato di devolvere l’intero ricavato alla ludoteca di Villa Rosa, frequentata dai bambini 6 – 11 anni” racconda la direzione della struttura alberghiera attraverso Roberto Grossi.

“Inutile negare che il progetto ci affascina molto, anche perché si sposa perfettamente con il target di riferimento dell’Haway” continuano dall’hotel “da sempre un family hotel, punto di riferimento di tante famiglie che da oltre 25 anni trascorrono qui le loro vacanze. La speranza è anche che iniziative come queste, possano ispirare altre realtà locali nel prodigarsi in opere di beneficenza, volte a migliorare la qualità di vita del nostro territorio” chiosa Grossi.

E l’iniziativa è stata accolta con un plauso anche dal sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni: “Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione Comunale la direzione dell’Hotel Haway per la lodevole iniziativa .In un momento storico eccezionale come quello che stiamo vivendo, questo gesto solidale ci riempie di orgoglio e ci fa sentire più forti nell’affrontare le tante difficoltà quotidiane”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.