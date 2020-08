Si chiude venerdì dalle 21 e 30 la kermesse cinematografica sambenedettese ospitata in Palazzina Azzurra. Ospite speciale del gran galà l’attore di Gomorra Gianfranco Gallo. Oltre 2mila connessioni in streaming nella serata di ieri, 12 agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Archiviata la serata del 12 agosto, che per il San Benedetto Film Fest ha segnato un record di connessioni online con 2200 spettatori in streaming per quella che era la quarta serata, la manifestazione si avvia a chiusura. Il 13, questa sera, è prevista l’ultima serata di proiezioni con un cortometraggio e un lungometraggio.

Il tutto in attesa del gran galà di venerdì 14 agosto, quando, con la presentazione affidata a Carla Civardi, verranno consegnati tutti i premi alla presenza di numerosi attori e protagonisti del mondo del cinema, con l’ospite speciale che sarà sicuramente Gianfranco Gallo, l’attore napoletano interprete del personaggio di Don Avitabile nella fortunata serie tv di Sky “Gomorra”.

Durante la serata del 14, sempre a partire dalle 21 e 30 e alla presenza delle autorità cittadine, verranno consegnati i premi per i film in concorso in questa edizione 2020. Fra i riconoscimenti che verranno assegnati il premio al miglior corto e alla regia del miglior corto, poi i riconoscimenti che la giuria ha assegnato ai lungometraggi e quelli agli interpreti sia maschili che femminili, premi alla sceneggiatura e numerosi altri riconoscimenti speciali.

Insomma, il 14 San Benedetto è pronta a vivere la sua piccola serata da Oscar con le premiazioni del San Benedetto Film Fest, in Palazzina Azzurra dalle 21 e 30. Ricordiamo che i posti sono prenotabili sul sito sanbenedettofilmfest.it e l’intera serata sarà trasmessa in streaming sia sul sito che sulla pagina facebook del Festival.

Lo Staff del San Benedetto Film Fest Cosimo Guadalupi – Presidente Marco Trionfante – Direttore Artistico Fabio Varese – Project Manager Programmazione e Allestimenti Olga Merli – Coordinamento Giuria Alfredo Amabili – Coordinamento Giuria Luigi De Scrilli – Consulente Legale Giovanni Leanza – Account Manager Carla Civardi – Presentatrice Carlo Fazzini – Public Relations Manager Streaming curato da Stefano Corona alla regia e Daniele Neroni alla parte tecnica

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.