CUPRA MARITTIMA – Vigili Urbani in azione lungo il litorale cuprense.

La Polizia Municipale ha “invitato” i bagnanti a rimuovere gazebi e tende posizionate sulle spiagge, circa dodici interventi oggi 13 agosto.

Nessuna multa al momento ma la forte raccomandazione a turisti e residenti di rispettare l’ordinanza comunale.

Sopralluoghi sulla battigia per far rispettare a tutti il distanziamento sociale come previsto dalle norme anti-Covid.

