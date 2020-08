RIPATRANSONE – Torna in una nuova veste l’iniziativa che celebra le straordinarie eccellenze vitivinicole di Ripatransone, Città del Vino tra le più prestigiose d’Italia.

Con Viteneivicoli On-Tour, l’iniziativa di degustazione dei migliori vini della città di Ripatransone nata nel 2019 si sposta nelle cantine del territorio, tra gli affascinanti scenari della campagna del Belvedere del Piceno.

Nove le cantine ripane aderenti: AZIENDA AGRICOLA SIMONE CAPECCI, AZIENDA FRATTINI LAURA, CANTINA DEI COLLI RIPANI, LA FONTURSIA, LA VITE MARITATA, LE CANIETTE, SAN MICHELE A RIPA, TENUTA COCCI GRIFONI, TENUTA SANTORI.

Contattando direttamente i produttori, sarà possibile prenotare la propria visita di degustazione presso le aziende, per conoscere le eccellenze vitivinicole ed acquistare direttamente in cantina i prodotti del territorio.

“Un’iniziativa che vuole dare risalto alle realtà locali aumentando il valore del brand Ripatransone”, afferma il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “Grazie alla virtuosa collaborazione instaurata con le aziende della nostra Città, siamo stati in grado di rispondere alle doverose disposizioni in materia di Covid-19 rendendo diffusa ed itinerante l’esperienza di degustazione ed acquisto dei prodotti del territorio. Un modo dunque alternativo ma estremamente significativo per visitare lo straordinario territorio di Ripatransone e conoscere il suo know-how vitivinicolo”, conclude il sindaco.

Visit Ripatransone (Facebook ed Instagram). Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito viteneivicoli.comuneripatransone.com e sui profili social turistici ufficiali(Facebook ed Instagram).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.