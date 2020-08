ASCOLI PICENO – Sabato 22 agosto vi aspetta un’escursione andata e ritorno che parte dal valico di Forca di Presta, nel Comune di Arquata del Tronto, al confine con l’Umbria e con la famosa piana di Castelluccio di Norcia.

L’evento è organizzato da Mete Picene in collaborazione con Decathlon Italia. La passeggiata, fortemente panoramica, parte nei pressi del Rifugio degli Alpini e si svolge al cospetto del Monte Vettore, che, con i suoi 2.476 m, è la cima più alta dei Sibillini e delle Marche.

Il punto di arrivo è un belvedere dal quale potrete godere di uno stupendo affaccio sul territorio piceno. Ma non finisce qui, perché il programma prevede anche uno spuntino ad alta quota con prodotti tipici e l’eccellenza de La Favalanciata. Ci sarà poi un piccolo omaggio per i partecipanti, simbolo forte di coraggio innovazione e territorio. Per info e prenotazioni contattate i seguenti numeri: 0735432335 I 328 334 6268 | 348 369 0374 (telefono/Whatsapp) oppure la e-mail: info@metepicene.it.

