ORE 13.45 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Scendono ancora i ricoveri nelle Marche: ora sono 8. Sempre 0 Terapia Intensiva e Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 13082020 ore 12

ORE 13.30 Distanziamento in spiaggia a Cupra: Municipale “invita” bagnanti a rimuovere gazebo e tende

ORE 13 Ferragosto, Cia Agricoltori: “Impennata di prenotazioni nel Piceno per agriturismi”

ORE 11.30 Escursione a Forca di Presta con pic-nic gourmet il 22 agosto

ORE 11 “Viteneivicoli On-Tour” a Ripatransone, degustazione dei migliori vini

ORE 10.45 Il 23 agosto avventurati in un tour esoterico di Monsampolo del Tronto

ORE 10.30 Mascherine importate, tracciati 50 mila Dpi nel Piceno dalle Fiamme Gialle: sequestri e denunce

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1302 tamponi: 623 nel percorso nuove diagnosi e 679 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, screening per operatori sanitari e screening per percorso sanitario.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 13082020 ore 9 revAS

ORE 9.30 FestivaLiszt, 18esima edizione a Grottammare e Ripatransone: serata finale al “Mercantini”

