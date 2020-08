Qui tutte le notizie di ieri, 12 agosto

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 20 Covid, Marche: le discoteche all’aperto non chiudono. Nuovo decreto di Ceriscioli

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Attualmente positivi: 14.081 (+290 nelle ultime 24 ore)

Deceduti: 35.231 (+6 nelle ultime 24 ore, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 202.923 (+226 nelle ultime 24 ore, +0,11%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 55 (+2 nelle ultime 24 ore)

Tamponi: 7.420.764 (+51.188 nelle ultime 24 ore)

Totale casi: 252.235 (+523 nelle ultime 24 ore, +0,21%)

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Altra giornata senza decessi.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 13082020 ore 18

ORE 16 Covid e Terzo Settore, nelle Marche oltre 155 mila euro per associazioni volontariato domiciliare oncologico

ORE 15 Coronavirus, Abruzzo: 16 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore

ORE 13.45 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Scendono ancora i ricoveri nelle Marche: ora sono 8. Sempre 0 Terapia Intensiva e Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 13082020 ore 12

ORE 13.30 Distanziamento in spiaggia a Cupra: Municipale “invita” bagnanti a rimuovere gazebo e tende

ORE 13 Ferragosto, Cia Agricoltori: “Impennata di prenotazioni nel Piceno per agriturismi”

ORE 10.30 Mascherine importate, tracciati 50 mila Dpi nel Piceno dalle Fiamme Gialle: sequestri e denunce

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1302 tamponi: 623 nel percorso nuove diagnosi e 679 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, screening per operatori sanitari e screening per percorso sanitario.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 13082020 ore 9 revAS

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.