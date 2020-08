SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le attività economiche e produttive ed i privati possono presentare istanza, per la ricognizione e la richiesta di contributo dei danni subiti a seguito delle mareggiate del 12 e 13 novembre 2019 prevista dall’ordinanza 674/2020 della Regione Marche.

Come disposto al comma 7 dell’art. 1 dell’Ordinanza, la ricognizione posta in essere dai Commissari delegati non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti.

All’esito della ricognizione, a valere sulle relative risorse rese disponibili, con successiva delibera del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative, fissati con propri provvedimenti.

Il modulo va compilato cliccando sul pulsante “Compila il modulo”.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al Comune di competenza dal 27 luglio al 1 settembre 2020.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.