FERMO – Forze dell’Ordine in azione, nel Fermano, in questi giorni.

Dalla Questura raccontano in una nota: “L’intervento della Volante di Polizia è stato richiesto per la presenza di un giovane il quale, a bordo di un autobus della linea urbana era sprovvisto del titolo di viaggio e particolarmente molesto con gli altri utenti del servizio, ragioni per le quali il mezzo era stato costretto a fermarsi. Giunti sul posto, gli operatori individuavano il ragazzo di origine nordafricana il quale pronunciava nei loro confronti frasi ingiuriose. Dopo un lungo lasso di tempo, il giovane maggiorenne veniva fatto scendere dal mezzo pubblico ed accompagnato in Questura nonostante opponesse una forte resistenza continuando a minacciare il personale della Polizia”.

“Dopo gli accertamenti relativi alla sua identità personale, lo straniero veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i comportamenti tenuti nei confronti degli operatori intervenuti, per l’interruzione del pubblico servizio e per il rifiuto di fornire le proprie generalità” concludono dalla Questura fermana.

