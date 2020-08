SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera si avvicina la notte tra il 14 e 15 agosto, previste molte persone fra cui tanti turisti, già arrivati sulle spiagge e negli alberghi in questi giorni.

In vista del Ferragosto a San Benedetto, il sindaco Pasqualino Piunti ricorda le principali regole da seguire: Dalla mezzanotte alle 6 vige il divieto di accedere all’arenile, sia libero sia in concessione. I locali che organizzano eventi devono rispettare tutte le norme in materia di prevenzione del contagio, come il rispetto del distanziamento sociale e la sanificazione“.

La Polizia Municipale ha predisposto un particolare servizio di sorveglianza del territorio con pattuglie che opereranno fino alle 7 del mattino.

“I locali che non rispetteranno le regole potranno incorrere in sanzioni che possono arrivare alla chiusura dell’attività” fanno sapere dal Comune sambenedettese.

