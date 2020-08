SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I gruppi Fai giovani di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto propongono un’apericena in spiaggia per incontrare i giovani del Piceno e raccontare loro tutte le iniziative e le idee che il FAI sta mettendo in campo per il nostro territorio.

L’appuntamento è per giovedì 13 agosto alle ore 19.30 presso lo chalet Lido Azzurro di San Benedetto (concessione 38). Il costo è di 15 euro per gli iscritti al Fai e di 18 e per i non iscritti. Verranno rispettati i protocolli di sicurezza previsti dal Fai per la prevenzione del contagio da Covid-19. Per tale motivo la prenotazione, fino a esaurimento posti, è obbligatoria, chiamando il numero 3385362302 o inviando una mail a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it.

I due gruppi Fai giovani del territorio piceno stanno collaborando in modo sempre più stretto: dall’impegno per la “Torre sul Porto” della Riserva Sentina nel censimento Fai dei Luoghi del Cuore fino all’organizzazione di eventi sul territorio come la camminata all’Anello di Trisungo, nata dall’incontro con l’associazione “Arquata Potest”, che domenica 9 agosto ha visto la partecipazione di quasi 50 persone.

“La nostra idea», racconta Ilario Di Luca, portavoce del gruppo FAI giovani San Benedetto del Tronto, «è quella di fare sistema sempre di più con tutte le realtà che hanno a cuore il nostro territorio, senza alcun campanilismo. Noi non vogliamo porci come un gruppo elitario e chiuso, ma vogliamo stare in mezzo alla gente, ascoltare tutti coloro che hanno voglia di fare qualcosa per il nostro territorio. Per questo vi aspettiamo giovedì 13: vi mostreremo il mondo del FAI e tutto ciò che insieme possiamo fare per il territorio”.

