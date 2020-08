SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il Ferragosto la Polizia Municipale, oltre a partecipare allo svolgimento del servizio interforze coordinato dalla Questura di Ascoli Piceno, ha predisposto a San Benedetto un particolare servizio di controllo del territorio che si protrarrà fino alle 7 del mattino e che comprenderà la chiusura al traffico di viale delle Tamerici a partire dalle 5 del 15 agosto per consentire lo svolgimento del concerto “Armonie in controluce” previsto nel giardino “Nuttate de Luna”.

“Particolare attenzione sarà dedicata al controllo del rispetto delle regole per la prevenzione della diffusione del contagio e, a tale proposito, si ricorda che anche a Ferragosto sarà in vigore il divieto di accesso alle spiagge dalla mezzanotte alle 6, libere o in concessione che siano” aggiungono dal Comune sambenedettese.

