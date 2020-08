SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb, il 10 agosto, comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Gelonese.

Il club del presidente Serafino ringrazia il professionista per quanto fatto per la Samb in questi anni, ma ringrazia soprattutto il ragazzo per i valori che lo hanno sempre contraddistinto augurandogli le migliori fortune lavorative e di vita.

“Voglio salutare tutti i tifosi, ringraziare la società di oggi e del passato e abbracciare i miei, ormai, ex compagni – ha detto Luca Gelonese al portale rossoblu -. Ho passato delle stagioni importanti che mi hanno fatto crescere come calciatore e come uomo e sarò sempre grato a questa piazza per quello che mi ha fatto vivere e per quello che mi ha dato”.

