ACQUAVIVA PICENA – Lo sport e la disciplina al centro della crescita culturale e fisica dei nostri ragazzi, spesso accompagnato da sacrifici delle famiglie, soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo vivendo.

Lo dimostra l’importante risultato ottenuto da un giovanissimo acquavivano, nell’ambito della disciplina sportiva dell’arrampicata: Valerio Poliandri.

Il 4 agosto, si è svolta la manifestazione francese internazionale di arrampicata sportiva chiamata “Tout a bloc”, presso l’Argentiere la Bessee, in occasione della quale si sono affrontati gli atleti della categoria under 12 specialità boulder.

Il giovane atleta acquavivano Valerio Poliandri, di anni 10, della società sportiva Bluerock di Martinsicuro, unico italiano a salire sul podio, ha conquistato il secondo posto.

“A lui vanno i nostri complimenti e un grande in bocca al lupo per la prosecuzione della attività sportiva” ha affermato il sindaco Pierpaolo Rosetti in una nota.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.