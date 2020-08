Qui tutte le notizie di ieri, 10 agosto

ORE 20 AREA VASTA 5

Dall’Ente: “Altri 2 casi oltre ai 5 rilevati prima. Un ragazzo e il figlio di un lavoratore Amadori. Il primo è un giovane di Folignano, sintomatico, frequentante dello stesso locale sambenedettese dove si trovava il primo ragazzo ascolano contagiato, rientrato dalla Grecia. Il secondo, il figlio del lavoratore, risiede a San Benedetto: è asintomatico”.

ORE 19.30 Covid, Comune di Spinetoli: “Un caso accertato, 8 persone in isolamento domiciliare”

ORE 19.15 Covid, 7 casi a Monteprandone: “Stanno a casa, isolamento per loro e familiari. Prevalentemente rientri dall’estero”

ORE 19 Covid, Comune di Monteprandone: “Chi rientra dall’estero è tenuto a comunicarlo alla Municipale”

ORE 18.45 PROTEZIONE CIVILE

Resi noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 40.642 tamponi e individuati 412 nuovi positivi. Gli attualmente positivi sono 13.561, 193 in più rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno sono morte 6 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.215 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Attualmente positivi: 13.561 (+193);

Deceduti: 35.215 (+6, +0,02%);

Dimessi/Guariti: 202.461 (+213, +0,11%);

Ricoverati in Terapia Intensiva: 49 (+3);

Tamponi: 7.316.918 (+40.642);

Totale casi: 251.237 (+412, +0,16%);

ORE 18.30 In Emilia-Romagna, da domani, 12 agosto, ci sarà l’obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta, ci si dovrà, infatti, segnalare immediatamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle rispettive Asl di residenza. Il tampone andrà fatto entro le 24 ore dal rientro. Se l’esito sarà negativo, non scatteranno provvedimenti di quarantena. Lo prevede un’ordinanza che verrà firmata domani dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini. Lo afferma l’Ansa nazionale tramite una nota. Da capire, nelle prossime ore, se altre regioni prenderanno provvedimenti simili.

ORE 18.15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 11082020 ore 18

ORE 18 AREA VASTA 5

Altri cinque casi, comunicati poco fa, dall’Area Vasta 5: si tratta di quattro ragazzi rientrati da una vacanza in Grecia (due di San Benedetto e due di Monteprandone) che si sono presentati spontaneamente a dei laboratori privati per fare il tampone e la stessa cosa faranno altri loro compagni di viaggio in questi giorni. Tracciata, quindi, al momento, una prima rete di contatti. Il quinto caso è una signora di Monteprandone, una pensionata: si sta tracciando la rete di contatti avuti dalla donna e comprendere come abbia potuto contrarre il Covid.

Quattro dipendenti su cinque della ditta Amadori di Controguerra risultati positivi (clicca qui) risiedono nel Piceno (a quanto pare due in Riviera, uno a Monteprandone e uno a Spinetoli) e sono in isolamento domiciliare come da prassi, anche i loro familiari.

ORE 15.30 Covid, premio al personale pulizia e sanificazione nelle Marche: 96 mila euro

ORE 15 Coronavirus, tre casi e zero decessi in Abruzzo nelle ultime 24 ore

ORE 14.30 “Piazza Bella-Ristoranti sotto le stelle”, dal 14 al 16 agosto appuntamenti a Monteprandone

ORE 14.20 Fai San Benedetto e Ascoli, apericena in spiaggia lungo la Riviera

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 11082020 ore 12

ORE 13.30 “Brancaleone-viaggio di inizio millennio”, spettacolo ad Ascoli e Arquata il 12 e 13 agosto

ORE 13 Il 15 agosto chiude viale delle Tamerici dalle 5 per il concerto. Ferragosto, spiagge chiuse la notte

ORE 12.30 Rotella, inaugurato il ‘Dancing Oasi’. La soddisfazione di Borraccini: “Importante struttura”

ORE 12 Non vuole indossare la mascherina dentro al centro commerciale e litiga con il vigilante

ORE 11 Museo del Mare e Paese Alto per la settimana di Ferragosto, tutti gli eventi

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 929 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 332 nel percorso guariti. I positivi sono 4 nel percorso nuove diagnosi: due in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e uno in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e casi diagnosticati nel percorso sanitario. Zero casi nel Piceno e nel Fermano.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 11082020 ore 9 revAS

ORE 9.30 Mascherine non idonee, la Guardia di Finanza sequestra 10 mila dispositivi

ORE 9 “Edipo Re” alla Terrazza sul mare di Grottammare il 14 agosto

ORE 8.30 Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, a Ripatransone un percorso tra arte e poesia con le opere di Giuseppe Alesiani

ORE 8 Lincoln Quartet a Spinetoli, Clive Bunker sul palco di piazza Leopardi il 13 agosto

