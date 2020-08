Qui tutte le notizie di ieri, 10 agosto

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 929 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 332 nel percorso guariti. I positivi sono 4 nel percorso nuove diagnosi: due in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e uno in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e casi diagnosticati nel percorso sanitario. Zero casi nel Piceno e nel Fermano.

ORE 9.30 Mascherine non idonee, la Guardia di Finanza sequestra 10 mila dispositivi

ORE 9 “Edipo Re” alla Terrazza sul mare di Grottammare il 14 agosto

ORE 8.30 Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, a Ripatransone un percorso tra arte e poesia con le opere di Giuseppe Alesiani

ORE 8 Lincoln Quartet a Spinetoli, Clive Bunker sul palco di piazza Leopardi il 13 agosto

