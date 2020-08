Ecco trame e orari dei film in programma in Palazzina Azzurra in questi giorni. Stasera anche alcune proiezioni speciali contro la violenza selezionate dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la prima, partecipata, serata del 9 agosto presentata da Carla Civardi (in foto), prosegue il programma del San Benedetto Film Fest, festival cinematografico che si tiene in questi giorni e fino al 14 agosto in Palazzina Azzurra.

Questa sera, 10 agosto, saranno tre i momenti di proiezione. Si parte alle 21 e 30 con “Scena Madre”, corto della durata di 15 minuti circa per la regia di Giuseppe Zampella: la trama ci racconta di due giovani attrici sul palcoscenico di un teatro, che a volte si alterna con il palcoscenico della vita e che si ritrovano ad affrontare, con percorsi diversi, i drammi della persona, dell’attore e del personaggio.

A seguire, poi, verranno proiettati alcuni cortometraggi selezionati dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Benedetto, all’interno del programma di lotta alla violenza denominato “Violenza: ti riconosco e ti contrasto”. Dalle 22 e 30 spazio infine al lungometraggio “This is our Home” di Emanuele Mandolesi, un documentario sulla vita delle persone colpite dal terremoto del 2016, dipinte nel periodo in cui sono state costrette a vivere nelle roulotte in attesa delle famose “Sae”.

Si continua l’11 agosto, stavolta con due proiezioni. Alle 21 e 30 il cortometraggio di Niccolò Corti dal titolo “Nam”. Ambientato negli anni ’50, il lavoro parla di Adam, un giovane incapace di comunicare con la lingua parlata o scritta che è in cura presso la casa della famiglia Bruckner. A seguire, alle 22, ecco il film “Wrestlove” del regista italiano Cristiano di Felice, una eccentrica pellicola ambientata nell’esagerato e scintillante mondo del Wrestling americano.

Per seguire il San Benedetto Film Fest occorre prenotare i 70 posti disponibili direttamente sul sito www.sanbenedettofilmfest.it e inoltre si può seguire in streaming sul sito stesso del festival e sui suoi canali social.

Lo staff del San Benedetto Film Fest

Cosimo Guadalupi – Presidente

Marco Trionfante – Direttore Artistico

Fabio Varese – Project Manager Programmazione e Allestimenti

Olga Merli – Coordinamento Giuria

Alfredo Amabili – Coordinamento Giuria

Luigi De Scrilli – Consulente Legale

Giovanni Leanza – Account Manager

Carlo Fazzini – Public Relations Manager

Streaming curato da Stefano Corona alla regia e Daniele Neroni alla parte tecnica



