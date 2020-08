Un cartello di protesta in queste ore è apparso nel cantiere di via Golgi. Lunga è stata la polemica sulla vendita dell’ex scuola che vede coinvolto, come socio di una delle società acquirenti, anche Mirco Assenti, cugino di primo grado di Andrea Assenti, ex vicesindaco e ora candidato alle Regionali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un cartello di protesta è stato issato davanti al cantiere della Ex Scuola Curzi fra via Golgi e via Voltattorni, dove verrà costruita una palazzina residenziale. “24 alberi abbattuti per 20 appartamenti. Vergogna” recita la scritta. Lunghe sono state le polemiche negli scorsi mesi sulla vendita dell’ex scuola che vede coinvolto, fra le società acquirenti, anche Mirco Assenti, cugino di primo grado di Andrea Assenti, ex vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio comunale della Giunta Piunti e ora candidato alle Regionali.

