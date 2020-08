Una gradita sorpresa per la chiusura della kermesse

GROTTAMMARE – Sorpresa per la serata finale di CabareTour 2020: Iacchetti, Sarcinelli e Paolantoni sul palco della rassegna grottammarese.

Finale con il botto per l’edizione special della rassegna dedicata alla storia del festival “Cabaret, amoremio!”.

Sul palco della perla dell’Adriatico il graditissimo ritorno del primo vincitore, ovvero l’attore partenopeo Francesco Paolantoni trionfatore nel 1987. A sorpresa dalla platea l’ingresso di due carissimi amici: Stefano Sarcinelli ed Enzo Iacchetti.

Sarcinelli formava il duo comico con il quale Paolantoni trionfò negli anni ottanta alla prima edizione del concorso, poi divenuto il più prestigioso e longevo d’Italia.

Insieme ad Enzo Iacchetti, grande amico della città di Grottammare, nonché indimenticabile direttore artistico del festival, hanno ricordato insieme gli anni del grande Cabaret.

Uno spettacolo esilarante, ricco di gag ed autentici sketch umoristici: un’ora indimenticabile per il pubblico presente alla Terrazza sul Mare.

Soddisfazione per lo staff del Lido degli Aranci e per il sindaco Enrico Piergallini per un edizione speciale e riuscitissima di CabareTour 2020.

