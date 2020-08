Nella settimana di Ferragosto arriva la sospensione della licenza per la storica discoteca in applicazione dell’articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

ALBA ADRIATICA – Il Comune di Alba Adriatica spegne per 10 giorni la musica del Gattopardo. Nella settimana di Ferragosto arriva la sospensione della licenza per la storica discoteca di Alba Adriatica in applicazione dell’articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il provvedimento è stato licenziato e notificato nella giornata di ieri, 7 agosto, ed è la prosecuzione di un analogo provvedimento di chiusura per la discoteca, disposto dal Questore di Teramo, nel mese di luglio, dopo la vicenda degli assembramenti in occasione di una serata e di un numero di presenze superiore alla capienza consentita.

Il Gattopardo, scontata la sospensione, era tornato alla normale attività ma nel frattempo era stato avviato anche il procedimento comunale necessario per la sospensione dell’attività. Percorso che si è concluso nei giorni scorsi, anche dopo la valutazione delle memorie difensive della proprietà.

Il documento del Comune fa riferimento anche ad altre segnalazioni arrivate dalla Questura per le serate del 3 e del 5 agosto “per episodi di disturbo della quiete pubblica, ordine pubblico, e omissioni in fatto di rispetto delle misure anti-assembramento e altre prescrizioni legate alla licenza in essere”.

