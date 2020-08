Nella circostanze, al gestore del medesimo locale, sono state comminate complessivamente sanzioni amministrative per 5.800 euro per aver impiegato un lavoratore in nero, per aver omesso la comunicazione di un lavoratore intermittente “a chiamata” e per aver collocato attrezzature frigo al di fuori degli spazi autorizzati dall’Asl

TORTORETO – I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica diretti dal Comandante, Tenente Colonnello Emanuele Mazzotta, unitamente ai settori di specialità dell’Arma dei Carabinieri ovvero Nas di Pescara e Nil di Teramo, appositamente intervenuti, nella scorsa notte, tra il 7 e 8 agosto, hanno eseguito alcuni controlli, nei locali pubblici della movida di questa fascia costiera, finalizzati al rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazione di persone e l’osservanza delle misure di distanziamento sociale.

“Durante l’accesso ispettivo presso il Manakara Beach Club di Tortoreto sono state riscontrate alcune violazioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 – si legge in una nota diffusa dall’Arma abruzzese – Infatti, all’interno dell’esercizio pubblico non venivano garantiti i previsti distanziamenti interpersonali, per cui è stata disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni. Nella circostanze, al gestore del medesimo locale, sono state comminate complessivamente sanzioni amministrative per 5.800 euro per aver impiegato un lavoratore in nero, per aver omesso la comunicazione di un lavoratore intermittente a chiamata e per aver collocato attrezzature frigo al di fuori degli spazi autorizzati dall’Asl”.

