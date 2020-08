GROTTAMMARE – Appuntamento importante lungo la costa picena.

Venerdì 28 agosto alle 21, alla Terrazza sul mare di Grottammare si terrà la sesta edizione di “Fashion Mood-Eccellenze in Passerella” organizzata dalla Cna Picena. L’evento sarà presentato da Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, con il supporto di Marco Moscatelli di Fabbricaeventi.com. Accompagneranno la serata il duo Moon Veronica-Mirko, artisti acrobati e le cantanti Sabrina Bistot e Ljuba De Angelis accompagnata da Giuseppe Franchellucci, il tutto coordinato dalla regia di Nadia Nadenich.

“Come Cna di Ascoli Piceno in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e del Comune di Grottammare – spiega Francesco Balloni, Direttore della Cna Picena – ci accingiamo ad organizzare la 6a edizione del Fashion Mood, eccellenze in Passerella, che si terrà sulla Terrazza sul mare di Grottammare. Un plauso al Comune e al Sindaco di Grottammare perché hanno scommesso su un evento importante per la promozione del nostro artigianato. E lo hanno fatto mentre molti altri hanno preferito il più tranquillo e sicuro ordine, rimandando il tutto al prossimo anno”.

“Abbiamo voluto confermare questo appuntamento annuale – aggiunge il presidente territoriale, Luigi Passaretti – in un momento delicato e difficile per dare un segnale forte di presenza da parte della Cna e di tutti gli artigiani che vi partecipano. Voglia di esserci e di voler continuare ad esserci con il proprio saper fare, per valorizzare le diverse attività produttive del territorio e non solo”.

Il sindaco Enrico Piergallini spiega: “Si tratta dell’ultimo appuntamento in programma alla Terrazza sul Mare, un luogo adatto per ospitare questa iniziativa alla quale teniamo molto. Questo evento ha lo scopo non solo di mostrare le nostre eccellenze ma anche quello di dare, in quest’annata così particolare, un respiro di sollievo. Se non si fosse svolto si avrebbe avuta la percezione che il sistema moda faceva fatica. Ed invece proprio questa edizione di Fashion Mood ribadisce ancora di più la centralità del sistema produttivo del nostro territorio e lo mette in mostra nel migliore dei modi”.

Un evento di eleganza e professionalità, come sottolinea l’assessore Lorenzo Rossi: “Quello che prevale è la storia e il talento dell’artigianato della nostra regione che merita una vetrina, qui a Grottammare”.

“La moda, come altri ambiti produttivi, ha avuto contraccolpi pesanti dalla pandemia – è la valutazione di Doriana Marini, Presidente regionale di Cna Federmoda – E purtroppo nel nostro settore i tempi di ripresa non saranno rapidissimi, in quanto Moda oggi vuol dire mercato globale, rete, esportazioni. Tutte situazioni fortemente condizionate dal Covid, in Italia e nel resto del mondo. Quello della moda è un comparto strettamente connesso alla mobilità. Senza mobilità il consumatore non esce e non acquista ed allo stesso tempo, lato produttore, non si svolgono le esposizioni e le fiere, quindi niente stilisti e niente acquirenti all’ingrosso”.

“Se si considerano le variazioni tendenziali del numero delle imprese attive nel periodo tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso trimestre dell’anno prima, si registra una diminuzione di 33 unità per i settori registrata per le attività manifatturiere: in termini tendenziali si registra una loro diminuzione nel numero di imprese (-1,8%), in termini congiunturali una loro tenuta (+0,0%). Le perdite tendenziali di imprese si concentrano nel sistema moda (33 imprese in meno, pari a -6,7%) – aggiunge Doriana Marini L’export del sistema moda ascolano subisce nel corso del primo trimestre 2020 una brusca diminuzione (-23% rispetto allo stesso trimestre del 2019), decisamente più marcata di quella registrata dalla regione nel suo complesso (-17%). Il calo dell’export 2020 nella provincia è particolarmente elevato per tessile e abbigliamento (in ambedue i settori si registra oltre il 30% in meno). Per questo esserci con una passerella è, in questo momento, una cosa che da imprenditrice del settore posso solo definire meravigliosa. E’ il segnale forte dell’artigianato Made in Italy che c’è e vuole continuare ad esserci”.

“Negli ultimi anni il nostro appuntamento fashion – conclude Irene Cicchiello, responsabile del settore moda per la Cna Picena – è divenuto un punto di riferimento per il territorio. Per le imprese della moda ma anche per tutto l’indotto che gravita intorno ad esse. Mi preme sottolineare che nonostante tutte le difficoltà, quando abbiamo chiamato le aziende nostre associate per sondare la loro disponibilità, queste hanno accolto l’invito con grande entusiasmo. Le collezioni che verranno presentate sono collezioni che sono state realizzate quest’anno. Vedremo delle novità quindi, sia dal punto di vista dei tessuti che delle tendenze. E non mancheranno le sorprese”.

L’ingresso alla serata è gratuito, gli accessi saranno contingentati e sarà obbligatorio indossare la mascherina come previsto dalle attuali disposizioni. Le prenotazioni si apriranno 7 giorni prima dell’evento sulla piattaforma www.eventbrite.it.

IL SISTEMA DELLA CNA IN CAMPO E IN SINERGIA PER IL TERRITORIO PICENO

L’Asola di Malizia Angela – sartoria di Grottammare

Moda Artigiana ITALY – gruppo di imprese artigiane con sede ad Alba Adriatica che propongono total look

Wudawu e Quitto accessori moda di Ascoli Piceno – Borse e abbigliamento

Le Spose di Francesca – Morrovalle – Abiti da sposa

Atelier Raffaella – Abiti da cerimonia

Bagalini stilista di Cupra Marittima creazioni moda donna

Leime di Sofia Eusebi di Fabriano con abiti in seta

Dolcevita di Francesca Bracalenti con il marchio Moirè

Loggi calzature San Benedetto del Tronto

Marta Jane Alesiani di Force abiti da donna

Annabili Massimo di San Benedetto del Tronto occhialeria in legno

Cappellificio Sorbatti srl di Montappone

Artè di Barbara Tomassini Ascoli Piceno – accessori moda in ceramica

Monia Vallese Ascoli Piceno – accessori moda in ceramica

Ferracuti Paolo calzature – Porto Sant’Elpidio

Istituto superiore FERMI SACCONI CECI dipartimento moda – Ascoli Piceno

acconciatori

SARTARELLI venerino di Sartarelli Maurizio e figli – San Benedetto del Tronto

ARMONIA E CONTRASTI di Marina di Paolo – San Benedetto del Tronto

HAREM PARRUCCHIERI di Imbrescia Alessandra – San Benedetto del Tronto

CENTRO DONNA PARRUCCHIERIA di Rosella Tirabassi e Elisa Cannella San Benedetto del Tronto

