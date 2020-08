TERAMO – Stamattina 7 agosto, poco dopo le 10.30, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla superstrada Teramo-mare”, variante alla SS80, per un incidente stradale.

Nell’incidente, avvenuto al termine della superstrada, in corrispondenza della rotonda di Grasciano, nel comune di Notaresco, è rimasta coinvolta una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha impattato contro il cordolo dell’aiuola spartitraffico sul lato destro della carreggiata, per poi ribaltarsi sul tettuccio. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, successivamente recuperato da un carro attrezzi.

A causa delle conseguenze dell’incidente, i due anziani sono stati trasportati in autoambulanza presso l’ospedale di Giulianova.

Per tutta la durata dell’intervento e i rilievi dell’incidente, la rotonda è rimasta chiusa al traffico veicolare e sulla Teramo-mare si è formata una fila di veicoli fermi lunga oltre un chilometro. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi dell’incidente.

