SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piccoli borghi incastonati nella campagna marchigiana, spazi aperti immersi nella natura, boschi e montagne a portata di famiglia, aria pulita e ambienti sicuri, prodotti tipici sani a km zero. Tutto questo è il Piceno, la meta perfetta per una vacanza in sicurezza e per indimenticabili esperienze in giornata. Sono tanti i luoghi da scoprire, piccoli tesori nascosti, tra cultura, arte, tradizione e natura. Mete Picene, progetto realizzato con la Fondazione Carisap e il Bim Tronto, dà voce alle eccellenze, proponendo esperienze, itinerari e tour di poche ore o più giorni per valorizzare lo straordinario patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico del Piceno.

Questo weekend è in programma un doppio appuntamento, sabato 8 e domenica 9 agosto, per scoprire tutta la magia del Piceno, tra collina e terme. Due splendide esperienze proposte in collaborazione con Decathlon Italia di San Benedetto del Tronto.

Si comincia sabato 8 agosto con una magica passeggiata pomeridiana attraverso i luoghi della memoria mezzadrile nelle campagne di Acquaviva Picena, tra i racconti dell’Associazione Mezzadria Stories e la degustazione degli ottimi vini locali della cantina Ciù Ciù.

Per info e prenotazioni clicca sull’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/680629965855489/

oppure visita la pagina del sito di Mete Picene: https://www.sistemamusealepiceno.it/tour/180-storie-di-mezzadria-8-agosto

Si continua domenica 9 agosto con l’arrampicata alle terme, in quell’angolo di paradiso in un luogo magico chiamato “Lu Vurghe”. Situata a soli 20 km da Ascoli Piceno, nel comune di Acquasanta Terme, questa piscina termale naturale è lo scenario che accompagnerà l’esperienza di scoperta targata Mete Picene. Un appuntamento lungo un giorno intero in cui si rivivrà l’antico sentiero romano dove le acque delle sorgenti sulfuree si mescolano con il fiume Tronto e, nel pomeriggio, si proverà ad arrampicare insieme, dividendosi in piccoli gruppi per apprendere tutti i trucchi e godersi al massimo l’arrampicata. Un evento all’insegna della sostenibilità e della sicurezza, per entrare ancor più in sintonia con la natura.

Per info e prenotazioni clicca sull’evento a questo link ➡️ https://bit.ly/2DhwaVt, oppure visita la pagina del nostro sito ➡️ https://bit.ly/30lB9gA.

Info: 0735432335 – 328 334 6268 – 348 369 0374 – info@metepicene.it.

