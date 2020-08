Di seguito riceviamo e pubblichiamo una nota del sindaco di San benedetto Pasqualino piunti in risposta ad alcune dichiarazioni rilasciate da Maurizio Mangialardi, candidato presidente della Regione per il centrosinistra, oggi in città per la campagna elettorale.

Qui sotto puoi leggere le parole di Mangialardi

Qui le parole di Piunti

“Premesso che ragionare di turismo in termini di sfida territoriale denota una imbarazzante miopia politica, soprattutto per chi si candida alla carica di Governatore, va detto che Mangialardi dà i numeri e a testimoniarlo ci sono i dati ufficiali pubblicati sul sito della Regione Marche. Comunque, se di sorpasso si può parlare, questo è avvenuto quando era in carica la passata amministrazione. Poi, se proprio vogliamo entrare nello specifico, nel 2019 la città da lui amministrata ha avuto un trend negativo rispetto al 2018, mentre San Benedetto ha potuto registrare un aumento. Senza dimenticare che nel 2016 la nostra è stata la città dell’accoglienza, non solo turistica, ma soprattutto solidale nei confronti dei cittadini di quei territori che ancora aspettano risposte da parte di rappresentanti del governo di cui questo novello Catone è espressione territoriale.”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.