GROTTAMMARE -Parterre storico per la diretta streaming dedicata al Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret Amoremio!”: domenica pomeriggio, 9 agosto, si riuniranno su Facebook Enzo Iacchetti, Savino Cesario, Guido De Maria e Francesco Paolantoni per l’evento dal titolo “Cabaret story”.

La diretta potrà essere seguita dalla pagina Facebook “Città di Grottammare”, a partire dalle ore 19.

Come noto, ragioni legate alle conseguenze dell’emergenza sanitaria hanno portato l’Amministrazione a rinunciare all’organizzazione della manifestazione, che si caratterizza da sempre come una produzione diretta del comune di Grottammare, avviata nel 1985. Quest’anno, il Festival avrebbe compiuto 36 anni e con Francesco Paolantoni la memoria tornerà al 1987 quando la manifestazione presentò il primo concorso per nuovi comici e l’attore napoletano lo vinse in coppia con Stefano Sarcinelli. Paolantoni sarà già domani sera in città, sabato 8 agosto Terrazza sul mare, per l’ultimo appuntamento di Cabaretour, la rassegna dedicata alle vecchie glorie di “Cabaret, amoremio!” (prenotazione obbligatoria su eventbrite).

“Quest’anno – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – abbiamo onorato il nostro Festival con una edizione di Cabaretour straordinaria che si concluderà sabato con l’esibizione di Francesco Paolantoni, il primo storico vincitore di Cabaret amoremio. Onoreremo poi il nostro Festival con questo racconto in streaming: tanti amici che, insieme a noi, cercheranno di ricostruire la storia di una delle manifestazioni dedicate alla comicità nazionale più longeve d’Italia. Sarà l’occasione per fare un piccolo bilancio, ragionare sui tempi che cambiano e magari lanciare qualche tracciante per il futuro”.

A “Cabaret story” non poteva mancare Enzo Iacchetti, direttore artistico di diverse edizioni del Festival, personaggio di riferimento nell’organizzazione, premiato con l’Arancia d’oro alla carriera già nel 1995. Ci sarà anche Savino Cesario, che del Festival è stato paroliere, ospite musicale e anche direttore aristico. Del cast dell’evento fa parte anche il fumettista Guido De Maria, componente storico della commissione giudicatrice del concorso per nuovi comici.

“Cabaret story” è il terzo appuntamento di “Racconti in streaming”, la rassegna ideata per mantenere la tradizionale cultura dell’accoglienza grottammarese anche in tempo di Covid-19. La formula prevede allestimenti all’aperto, con ospiti in sede o in collegamento remoto. La trasmissione degli eventi avviene in diretta Facebook sulla pagina “Città di Grottammare”, per la regia della RS project di Monterubbiano. Gli interventi saranno coordinati dallo speaker radiofonico Luca Sestili.

Tutti gli ospiti, i vincitori del concorso e le Arance d’oro alla carriera sono consultabili qui: http://www.cabaretamoremio.it/

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.