SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Erap ha pubblicato il bando di gara per affidare la costruzione di un edificio di edilizia sovvenzionata da 12 alloggi in un’area in zona Ss Annunziata concessa in diritto di superficie dal Comune di San Benedetto. Il valore dell’appalto è di 1.6 milioni e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 settembre.

Giunge così ad un primo importante punto di svolta un lunghissimo procedimento iniziato nel 2007 con una prima assegnazione del lotto all’Erap per poter partecipare ad un bando regionale per l’assegnazione di contributi e poi proseguito con una serie di atti per reperire le somme necessarie nell’ambito del Piano Nazionale per l’Edilizia Abitativa.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.