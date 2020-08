SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inizia la fase di attuazione del Piano asfalti in Riviera. La ditta CO.BIT. di Teramo che si è aggiudicata l’appalto per la manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine inizierà con l’asfaltatura delle vie Volterra e Valle Piana. I lavori inizieranno il 21 agosto per una durata stimata di circa una settimana.

Il 31 agosto invece inizierà il rifacimento del manto stradale del tratto di Porto d’Ascoli della Statale Adriatica. Per la precisione, saranno riasfaltati due tratti particolarmente ammalorati. Il primo va dalla rotonda di zona San Giovanni fino al sottopasso della linea ferroviaria per Ascoli, il secondo dall’incrocio con via Mare (Caserma guelfa) fino alla rotatoria di Ragnola. Nei prossimi giorni saranno definite le modalità operative con cui procederà il cantiere ma appare scongiurata la totale chiusura della Statale.

