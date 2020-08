SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nella mattinata del 7 agosto.

Incidente stradale a San Benedetto, sulla Statale 16, vicino Zappasodi.

Una donna sarebbe stata investita, secondo le prime indiscrezioni, da un’auto mentre attraversava la strada.

Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi. La donna verrà portata in ospedale a San Benedetto per le cure mediche.

Vigili Urbani al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, viabilità bloccata e rallentata a causa degli interventi.

AGGIORNAMENTO Un’eliambulanza è giunta sul posto per trasportare la donna al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

