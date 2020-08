PORTO SAN GIORGIO – Albert Einstein diceva “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”.

Questa è l’essenza della filosofia di Volley Angels, il pensiero coltivato nell’anima da tutto il suo staff che sta dando vita al centro estivo di Porto San Giorgio.

Il Covid e le sue restrizioni non sono state un impedimento, grazie infatti all’intuizione e al coordinamento dell’indomabile Anita Garagliano e di tutto il suo istrionico gruppo (Nuala Abbiati, Lorenzo Ciancio preparatissimi allenatori federali di pallavolo e Jessica D’Ambrogio, istruttrice di zumba).

Seguendo scrupolosamente le regole del protocollo, per il primo anno Volley Angels Project è presente sul territorio di Porto San Giorgio con il Centro estivo comunale. Dopo sei settimane di attività, genitori e bimbi si sono dati appuntamento per condividere un pomeriggio di festa. Grazie all’ospitalità della direzione dello Chalet Le Gall, sono state organizzate lunghe battaglie tra sabbia e mare, con giochi d’acqua, caccia al tesoro, corsa coi sacchi, ruba bandiera e per concludere un aperitivo-cena, con musica e balli di gruppo.

La festa ha riscosso un grande consenso da parte dei ragazzi e soprattutto dei genitori, che hanno svestito per qualche ora il ruolo di adulti, tornando bambini insieme ai propri figli. Un’atmosfera incantata, ricca di colori, suoni, sorrisi e urla con risate che riecheggiavano per tutta la spiaggia.

“Ringraziamo le famiglie – ha detto la coordinatrice Anita Garagliano, dando voce al pensiero di tutto il suo staff – che hanno creduto nella nostra professionalità e serietà e che ci hanno affidato i propri figli”. Il centro estivo proseguirà la sua attività fino al 14 agosto quando ci si saluterà dandosi l’arrivederci alla prossima estate.

